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Pig-racing competition held in California
By Xinhua Published: Aug 03, 2026 10:53 AM
Pigs leap over a hurdle during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)

Pigs leap over a hurdle during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)


Pigs race during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)

Pigs race during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)



Pigs race during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)

Pigs race during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)



Pigs leap over a hurdle during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)

Pigs leap over a hurdle during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)