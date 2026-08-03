Pig-racing competition held in California

Pigs leap over a hurdle during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)
Pigs race during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)
Pigs race during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)
Pigs leap over a hurdle during a pig-racing competition at the Orange County Fair in Costa Mesa, California, the United States, Aug. 1, 2026. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)