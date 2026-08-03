Visitors paraglide over mountains in SW China's Guizhou

A drone photo taken on July 30, 2026 shows tourists experiencing paragliding with pilots at a paragliding base in Jiuzhou Town, Huangping County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)
An aerial photo taken on July 30, 2026 shows a tourist experiencing paragliding with a pilot at a paragliding base in Jiuzhou Town, Huangping County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)
An aerial photo taken on July 30, 2026 shows tourists experiencing paragliding with pilots at a paragliding base in Jiuzhou Town, Huangping County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)
An aerial photo taken on July 30, 2026 shows tourists experiencing paragliding with pilots at a paragliding base in Jiuzhou Town, Huangping County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Wenbin)During the summer vacation, visitors head to the paragliding base in Huangping County of southwest China's Guizhou Province, where they soar over the mountains with professional pilots and enjoy the cool mountain air