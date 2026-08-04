People enjoy summer leisure time across China

People enjoy rafting on Yulong River in Yangshuo County, Guilin City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 2, 2026. (Photo by Liao Zuping/Xinhua)
A drone photo taken on Aug. 2, 2026 shows people cooling off at a swimming pool in Jiande City, east China's Zhejiang Province. (Photo by Ning Wenwu/Xinhua)
People play paddle boards at a scenic area in Hailing District, Taizhou City, east China's Jiangsu Province, Aug. 2, 2026. (Photo by Tang Dehong/Xinhua)
Tourists enjoy rafting at a scenic area in Tongcheng County, central China's Hubei Province, Aug. 1, 2026. (Photo by Liu Jianping/Xinhua)