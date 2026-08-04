People cool off during heatwave at park in Jerusalem

People cool off during a heatwave at a park in Jerusalem, Aug. 2, 2026. A severe heatwave has swept across Jerusalem in recent days. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)
A child cools off during a heatwave at a park in Jerusalem, Aug. 2, 2026. A severe heatwave has swept across Jerusalem in recent days. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)
People cool off during a heatwave at a park in Jerusalem, Aug. 2, 2026. A severe heatwave has swept across Jerusalem in recent days. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)
People cool off during a heatwave at a park in Jerusalem, Aug. 2, 2026. A severe heatwave has swept across Jerusalem in recent days. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)