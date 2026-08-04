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BC Fast & Furriest Races held at Town Centre Park in British Columbia, Canada
By Xinhua Published: Aug 04, 2026 10:20 AM
A corgi competes during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

A corgi competes during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)


Spectators watch dachshunds compete during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

Spectators watch dachshunds compete during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)



Dachshunds compete during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

Dachshunds compete during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)



A dog owner carries her corgi during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)

A dog owner carries her corgi during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)