BC Fast & Furriest Races held at Town Centre Park in British Columbia, Canada

A corgi competes during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Spectators watch dachshunds compete during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Dachshunds compete during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A dog owner carries her corgi during the BC Fast & Furriest Races at Town Centre Park in Coquitlam, British Columbia, Canada, on Aug. 3, 2026. (Photo by Liang Sen/Xinhua)