Adverse weather in central Sri Lanka kills at least 6

This screenshot from a video clip taken on Aug. 3, 2026 shows an inundated house in Nuwara Eliya, Sri Lanka. At least six people have died due to adverse weather conditions currently affecting Sabaragamuwa Province and Kandy and Nuwara Eliya districts in central Sri Lanka, local police said Tuesday. (Photo by Gayan Sameera/Xinhua)

At least six people have died due to adverse weather conditions currently affecting Sabaragamuwa Province and Kandy and Nuwara Eliya districts in central Sri Lanka, local police said Tuesday.In one landslide incident triggered by heavy rainfall in Hatton, Central Province, four individuals died after a mound of earth collapsed onto a house.Earlier, Nuwara Eliya District Secretary Thushari Tennakoon said that a total of 2,331 individuals from 581 families in the district have been affected by the prevailing adverse weather conditions.Meanwhile, 1,734 people have been relocated to seven safety centers established in the district.Several areas in central Sri Lanka are currently experiencing heavy rainfall, causing risks of floods and landslides. The country's National Building Research Organization has previously issued level-3 landslide warnings to parts of Kandy and Nuwara Eliya districts.

This screenshot from a video clip taken on Aug. 3, 2026 shows an inundated street in Nuwara Eliya, Sri Lanka. At least six people have died due to adverse weather conditions currently affecting Sabaragamuwa Province and Kandy and Nuwara Eliya districts in central Sri Lanka, local police said Tuesday. (Photo by Gayan Sameera/Xinhua)