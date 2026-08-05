Adverse weather in central Sri Lanka kills at least 6

This screenshot from a video clip taken on Aug. 3, 2026 shows an inundated house in Nuwara Eliya, Sri Lanka. At least six people have died due to adverse weather conditions currently affecting Sabaragamuwa Province and Kandy and Nuwara Eliya districts in central Sri Lanka, local police said Tuesday. (Photo by Gayan Sameera/Xinhua)At least six people have died due to adverse weather conditions currently affecting Sabaragamuwa Province and Kandy and Nuwara Eliya districts in central Sri Lanka, local police said Tuesday.
This screenshot from a video clip taken on Aug. 3, 2026 shows an inundated street in Nuwara Eliya, Sri Lanka. At least six people have died due to adverse weather conditions currently affecting Sabaragamuwa Province and Kandy and Nuwara Eliya districts in central Sri Lanka, local police said Tuesday. (Photo by Gayan Sameera/Xinhua)