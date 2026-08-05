Wildfires reduce air quality, visibility in Vancouver, Canada

This photo taken on Aug. 4, 2026 shows a view of downtown Vancouver under smoky sky in Vancouver, British Columbia, Canada. Amid extreme heatwaves and record-breaking drought, wildfires have broken out in many parts of Canada, reducing air quality and visibility in the affected areas. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Vehicles run on a road under smoky sky in Vancouver, British Columbia, Canada, Aug. 4, 2026. Amid extreme heatwaves and record-breaking drought, wildfires have broken out in many parts of Canada, reducing air quality and visibility in the affected areas. (Photo by Liang Sen/Xinhua)