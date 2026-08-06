Pineapples harvested at Jalchhatra Bazaar in Bangladesh

A trader sells pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)
Farmers load pineapples onto a vehicle in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)
Traders sell pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)
Traders sell pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)