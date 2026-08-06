PHOTO / WORLD
Pineapples harvested at Jalchhatra Bazaar in Bangladesh
By Xinhua Published: Aug 06, 2026 08:25 AM
A trader sells pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

A trader sells pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)


Farmers load pineapples onto a vehicle in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

Farmers load pineapples onto a vehicle in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)



Traders sell pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

Traders sell pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)



Traders sell pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

Traders sell pineapples at Jalchhatra Bazaar in Madhupur, Tangail district, Bangladesh, on Aug. 4, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)