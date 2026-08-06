"Stone Village" in China's Tianjin attracts visitors during summer vacation

A visitor takes photos of the sunset glow in Xijingyu Village, Jizhou District of north China's Tianjin Municipality, Aug. 4, 2026. During summer vacation, Xijingyu Village has attracted lots of visitors. Known as the "Stone Village", it is famous for its distinctive houses and alleys built of stones. (Xinhua/Li Ran)
A visitor walks with her child in Xijingyu Village, Jizhou District of north China's Tianjin Municipality, Aug. 4, 2026. During summer vacation, Xijingyu Village has attracted lots of visitors. Known as the "Stone Village", it is famous for its distinctive houses and alleys built of stones. (Xinhua/Li Ran)
An elderly man bakes bread in Xijingyu Village, Jizhou District of north China's Tianjin Municipality, Aug. 4, 2026. During summer vacation, Xijingyu Village has attracted lots of visitors. Known as the "Stone Village", it is famous for its distinctive houses and alleys built of stones. (Xinhua/Li Ran)
Visitors enjoy the sunset in Xijingyu Village, Jizhou District of north China's Tianjin Municipality, Aug. 4, 2026. During summer vacation, Xijingyu Village has attracted lots of visitors. Known as the "Stone Village", it is famous for its distinctive houses and alleys built of stones. (Xinhua/Li Ran)