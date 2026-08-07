Heatwave hits Moscow

Women walk under the blazing sun in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Women walk past a fountain near the Red Square under the blazing sun in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
People cool off by a fountain near the Red Square amid a heatwave in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
A boy cools off by a fountain near the Red Square amid a heatwave in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)