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Heatwave hits Moscow
By Xinhua Published: Aug 07, 2026 08:32 AM
Women walk under the blazing sun in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Women walk under the blazing sun in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)


Women walk past a fountain near the Red Square under the blazing sun in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Women walk past a fountain near the Red Square under the blazing sun in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)



People cool off by a fountain near the Red Square amid a heatwave in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

People cool off by a fountain near the Red Square amid a heatwave in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)



A boy cools off by a fountain near the Red Square amid a heatwave in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

A boy cools off by a fountain near the Red Square amid a heatwave in Moscow, Russia, Aug. 6, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)