A glimpse of Peitian Village in China's Fujian

A drone photo taken on Aug. 5, 2026 shows tourists visiting a historical compound at Peitian Village, Xuanhe Town, Liancheng County, Longyan City, southeast China's Fujian Province.
Tourists visit Peitian Village in Xuanhe Town, Liancheng County, Longyan City, southeast China's Fujian Province, Aug. 5, 2026.
A lantern is hung under an upturned swallow-tail roof ridge at Peitian Village, Xuanhe Town, Liancheng County, Longyan City, southeast China's Fujian Province, Aug. 6, 2026.
Tourists are pictured at Peitian Village in Xuanhe Town, Liancheng County, Longyan City, southeast China's Fujian Province, Aug. 5, 2026.