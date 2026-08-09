Canada's British Columbia declares state of emergency over wildfires

This photo provided by the BC Wildfire Service on Aug. 8, 2026 shows a firefighter putting out a wildfire near Vernon in the Southern Interior of British Columbia, Canada. The western Canadian province of British Columbia (B.C.) declared a provincial state of emergency on Saturday as fast-spreading wildfires threatened several communities. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)
An aerial drone photo provided by the BC Wildfire Service on Aug. 6, 2026 shows a wildfire near Kamloops in south-central British Columbia, Canada. The western Canadian province of British Columbia (B.C.) declared a provincial state of emergency on Saturday as fast-spreading wildfires threatened several communities. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)
This photo provided by the BC Wildfire Service on Aug. 8, 2026 shows firefighters putting out a wildfire near Okanagan Valley in the Southern Interior of British Columbia, Canada. The western Canadian province of British Columbia (B.C.) declared a provincial state of emergency on Saturday as fast-spreading wildfires threatened several communities. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)
This photo provided by the BC Wildfire Service on Aug. 8, 2026 shows firefighters putting out a wildfire near Okanagan Valley in the Southern Interior of British Columbia, Canada. The western Canadian province of British Columbia (B.C.) declared a provincial state of emergency on Saturday as fast-spreading wildfires threatened several communities. (BC Wildfire Service/Handout via Xinhua)