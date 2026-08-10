PHOTO / WORLD
People take part in annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow
By Xinhua Published: Aug 10, 2026 08:47 AM
People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)


People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)



People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)



People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)