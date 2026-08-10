People take part in annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow

People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
People take part in the annual Yauzafest paddleboarding festival in Moscow, Russia, on Aug. 9, 2026. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)