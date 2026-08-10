Agricultural products harvested across China

Farmers carry freshly picked passion fruits at Laozhai Village of Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan Province, on Aug. 7, 2026. (Photo by Xiong Pingxiang/Xinhua)
Farmers are pictured in a rice harvest competition at Huaping Village of Hezhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, on Aug. 8, 2026. (Photo by Huang Xuhu/Xinhua)
A drone photo taken on Aug. 7, 2026 shows farmers harvesting marigolds at Fenghuang Village of Tengchong City, southwest China's Yunnan Province. (Photo by Gong Zujin/Xinhua)
Farmers make freshly-harvested chilies sun-dried at Xinmin Village in Dazhou City, southwest China's Sichuan Province, on Aug. 7, 2026. (Photo by Deng Liangkui/Xinhua)