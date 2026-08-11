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People spend leisure time at lavender field in Tongliao, China's Inner Mongolia
By Xinhua Published: Aug 11, 2026 08:20 AM
A man rides a bike at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)

A man rides a bike at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)


People enjoy themselves at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)

People enjoy themselves at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)



People ride bikes at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)

People ride bikes at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)



People enjoy themselves at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)

People enjoy themselves at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)