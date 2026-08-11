People spend leisure time at lavender field in Tongliao, China's Inner Mongolia

A man rides a bike at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)
People enjoy themselves at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)
People ride bikes at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)
People enjoy themselves at a lavender field in Tongliao City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 9, 2026. (Photo by Wu Xiaoying/Xinhua)