Toyota SA Showjumping Champs 2026 held in Johannesburg, South Africa

A rider competes during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)
Riders train before the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)
A rider competes during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)
A rider interacts with a horse during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)