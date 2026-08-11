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Toyota SA Showjumping Champs 2026 held in Johannesburg, South Africa
By Xinhua Published: Aug 11, 2026 12:46 PM
A rider competes during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)

A rider competes during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)


Riders train before the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)

Riders train before the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)



A rider competes during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)

A rider competes during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)



A rider interacts with a horse during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)

A rider interacts with a horse during the Toyota SA Showjumping Champs 2026 in Johannesburg, South Africa, Aug. 9, 2026. The event was held from Aug. 5 to 9 at Kyalami Park Club in Johannesburg. (Xinhua/Chen Wei)