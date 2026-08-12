Goldfish exhibition opens at Prince Kung's Palace Museum in Beijing

This photo taken on Aug. 11, 2026 shows a scene of a goldfish exhibition at the Prince Kung's Palace Museum in Beijing, capital of China. The museum opened its fifth goldfish exhibition on Tuesday. (Xinhua)
A boy visits a goldfish exhibition at the Prince Kung's Palace Museum in Beijing, capital of China, Aug. 11, 2026. The museum opened its fifth goldfish exhibition on Tuesday. (Xinhua)
People visit a goldfish exhibition at the Prince Kung's Palace Museum in Beijing, capital of China, Aug. 11, 2026. The museum opened its fifth goldfish exhibition on Tuesday. (Xinhua)
This photo taken on Aug. 11, 2026 shows a scene of a goldfish exhibition at the Prince Kung's Palace Museum in Beijing, capital of China. The museum opened its fifth goldfish exhibition on Tuesday. (Xinhua)