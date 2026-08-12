Tourists enjoy themselves at paddy field in north China's Hebei

Tourists enjoy themselves at a paddy-field scenic area at night in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)
Tourists watch a molten iron fireworks show at a paddy-field scenic area in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)
Tourists enjoy themselves at a paddy-field scenic area at night in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)