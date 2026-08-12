PHOTO / CHINA
Tourists enjoy themselves at paddy field in north China's Hebei
By Xinhua Published: Aug 12, 2026 10:33 AM
Tourists enjoy themselves at a paddy-field scenic area at night in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)

Tourists enjoy themselves at a paddy-field scenic area at night in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)


Tourists watch a molten iron fireworks show at a paddy-field scenic area in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)

Tourists watch a molten iron fireworks show at a paddy-field scenic area in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)



Tourists enjoy themselves at a paddy-field scenic area at night in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)

Tourists enjoy themselves at a paddy-field scenic area at night in Shanligezhuang Village of Zunhua, north China's Hebei Province, Aug. 10, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)