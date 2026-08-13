Bijie City develops RV camping to boost summer tourism in SW China's Guizhou

Campers take a walk at a RV (recreational vehicles) camping base in Bijie City, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2026. In recent years, Bijie City has leveraged its scenic natural environment and pleasant mountain climate to promote the development of RV camping bases and boost summer tourism, drawing RV travelers from across China. (Xinhua/Tao Liang)
Campers play cards at a RV (recreational vehicles) camping base in Bijie City, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2026. In recent years, Bijie City has leveraged its scenic natural environment and pleasant mountain climate to promote the development of RV camping bases and boost summer tourism, drawing RV travelers from across China. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo shows a RV (recreational vehicles) camping base in Bijie City, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2026. In recent years, Bijie City has leveraged its scenic natural environment and pleasant mountain climate to promote the development of RV camping bases and boost summer tourism, drawing RV travelers from across China. (Xinhua/Tao Liang)
A camper cooks dinner at a RV (recreational vehicles) camping base in Bijie City, southwest China's Guizhou Province, Aug. 11, 2026. In recent years, Bijie City has leveraged its scenic natural environment and pleasant mountain climate to promote the development of RV camping bases and boost summer tourism, drawing RV travelers from across China. (Xinhua/Tao Liang)