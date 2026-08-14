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Annual National Women's Day celebrated in Tunisia
By Xinhua Published: Aug 14, 2026 08:07 AM
A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, Aug. 13, 2026. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)

A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, Aug. 13, 2026. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)


A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, Aug. 13, 2026. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)

A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, Aug. 13, 2026. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)



A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, Aug. 13, 2026. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)

A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, Aug. 13, 2026. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)



A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, Aug. 13, 2026. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)

A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, Aug. 13, 2026. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)