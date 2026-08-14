View of Toamasina in eastern Madagascar

This photo taken on Aug. 8, 2026 shows the Toamasina City Hall in Toamasina, Madagascar. Toamasina is a major port city on Madagascar's east coast. (Xinhua/Chen Shaohua)
This photo taken on Aug. 8, 2026 shows the Republic Square in Toamasina, Madagascar. Toamasina is a major port city on Madagascar's east coast. (Xinhua/Chen Shaohua)
This photo taken on Aug. 8, 2026 shows a street view in Toamasina, Madagascar. Toamasina is a major port city on Madagascar's east coast. (Xinhua/Chen Shaohua)
People pose for photos near the Port of Toamasina in Toamasina, eastern Madagascar, Aug. 8, 2026. Toamasina is a major port city on Madagascar's east coast. (Xinhua/Chen Shaohua)