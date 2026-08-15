Heatwave hits Paris

People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)
People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)
People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)
People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)
People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)
People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)
People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)
People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)
People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)