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Heatwave hits Paris
By Xinhua Published: Aug 15, 2026 08:45 AM
People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)


People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)


People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)


People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)


People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)


People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)


People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)


People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People swim in the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)


People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

People walk in a park near the Seine River during a heatwave in Paris, France, Aug. 14, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)