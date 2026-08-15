Vacant spaces transformed into recreation areas in China's Chongqing

A woman plays tennis under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents enjoy hotpots under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 13, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 12, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents exercise under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 12, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

This photo shows a transformed space under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play soccer under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 13, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua