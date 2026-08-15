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Vacant spaces transformed into recreation areas in China's Chongqing
By Xinhua Published: Aug 15, 2026 02:57 PM
A woman plays tennis under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

A woman plays tennis under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua


Residents enjoy hotpots under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 13, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents enjoy hotpots under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 13, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua


Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 12, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 12, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua


Residents exercise under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents exercise under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua


Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 12, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 12, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua


This photo shows a transformed space under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

This photo shows a transformed space under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua


Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua


Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play basketball under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 10, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua


Residents play soccer under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 13, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua

Residents play soccer under a bridge in Liangjiang New Area, southwest China's Chongqing, Aug. 13, 2026. In recent years, Liangjiang New Area has transformed vacant spaces under bridges into spaces for exercise and recreation. Photo: Xinhua