China's Guangxi develops caves into popular tourist attractions

Tourists enjoy scenery inside a cave in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 12, 2026. In recent years, Guangxi has tapped the tourism potential of its caves, developing them into popular attractions while ensuring visitor safety. (Photo: Xinhua)
Tourists visit a cave in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 12, 2026. In recent years, Guangxi has tapped the tourism potential of its caves, developing them into popular attractions while ensuring visitor safety. (Photo: Xinhua)
Tourists visit a cave in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 12, 2026. In recent years, Guangxi has tapped the tourism potential of its caves, developing them into popular attractions while ensuring visitor safety. (Photo: Xinhua)
Tourists visit a cave in Guilin, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 12, 2026. In recent years, Guangxi has tapped the tourism potential of its caves, developing them into popular attractions while ensuring visitor safety. (Photo: Xinhua)