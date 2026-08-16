Polish Armed Forces Day marked in Warsaw

Military equipment takes part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)
Soldiers take part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)
Soldiers take part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)
A cavalry formation takes part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)