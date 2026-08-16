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Polish Armed Forces Day marked in Warsaw
By Xinhua Published: Aug 16, 2026 09:28 AM
Military equipment takes part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Military equipment takes part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)


Soldiers take part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Soldiers take part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)



Soldiers take part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Soldiers take part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)



A cavalry formation takes part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)

A cavalry formation takes part in a military parade marking Polish Armed Forces Day in Warsaw, Poland, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)