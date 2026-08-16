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India celebrates Independence Day
By Xinhua Published: Aug 16, 2026 10:00 AM
Indian policemen take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Indian policemen take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)


Members of National Cadet Corps (NCC) take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Members of National Cadet Corps (NCC) take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)



Members of National Cadet Corps (NCC) take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Members of National Cadet Corps (NCC) take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)



Indian policewomen take selfies during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)

Indian policewomen take selfies during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)