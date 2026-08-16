India celebrates Independence Day

Indian policemen take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)
Members of National Cadet Corps (NCC) take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)
Members of National Cadet Corps (NCC) take part in a parade during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)
Indian policewomen take selfies during India's Independence Day celebrations in Nagaon district of India's northeastern state of Assam, Aug. 15, 2026. (Photo: Xinhua)