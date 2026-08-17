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View of Dongtai Huanghai Forest Park in Yancheng, China's Jiangsu
By Xinhua Published: Aug 17, 2026 08:29 AM
Visitors are pictured at the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province, on Aug. 16, 2026 (Xinhua/Li Bo)

Visitors are pictured at the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province, on Aug. 16, 2026 (Xinhua/Li Bo)


Visitors are pictured at the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province, on Aug. 16, 2026 (Xinhua/Li Bo)

Visitors are pictured at the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province, on Aug. 16, 2026 (Xinhua/Li Bo)



A drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)

A drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)



A drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)

A drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)