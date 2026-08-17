View of Dongtai Huanghai Forest Park in Yancheng, China's Jiangsu

Visitors are pictured at the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province, on Aug. 16, 2026 (Xinhua/Li Bo)
Visitors are pictured at the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province, on Aug. 16, 2026 (Xinhua/Li Bo)
A drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)
A drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of the Dongtai Huanghai Forest Park in Dongtai of Yancheng, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Li Bo)