Scenery of Hake Scarp in Hulun Buir, China's Inner Mongolia

An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)
An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)
An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)
An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)