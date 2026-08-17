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Scenery of Hake Scarp in Hulun Buir, China's Inner Mongolia
By Xinhua Published: Aug 17, 2026 08:29 AM
An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)

An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)


An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)

An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)



An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)

An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)



An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)

An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows a view of Hake Scarp and its surrounding areas in Hailar District of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Lian Zhen)