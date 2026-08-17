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Traditional jumping event held in Kanal ob Soci, Slovenia
By Xinhua Published: Aug 17, 2026 01:00 PM
A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)

A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)


A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)

A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)



A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)

A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)



A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)

A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)