Traditional jumping event held in Kanal ob Soci, Slovenia

A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)
A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)
A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)
A participant jumps into the River Soca from a 17-meter-high bridge during a traditional jumping event in Kanal ob Soci, Slovenia, on Aug. 16, 2026. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)