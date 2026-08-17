2026 Asian Eastern Zonal Women's Volleyball Championship: China vs. Japan

Chen Xiaohui (1st R) of China spikes the ball during the final between China and Japan at the 2026 Asian Eastern Zonal Women's Volleyball Championship in Hong Kong, south China, Aug. 16, 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai)
Fan Boning (R) of China spikes the ball during the final between China and Japan at the 2026 Asian Eastern Zonal Women's Volleyball Championship in Hong Kong, south China, Aug. 16, 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai)
Yin Xiaolan (L) and Si Jingyu of China try to block the ball during the final between China and Japan at the 2026 Asian Eastern Zonal Women's Volleyball Championship in Hong Kong, south China, Aug. 16, 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai)
Takizawa Rino (top) of Japan spikes the ball during the final between China and Japan at the 2026 Asian Eastern Zonal Women's Volleyball Championship in Hong Kong, south China, Aug. 16, 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai)