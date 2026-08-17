Chinese medical team conducts Sanfutie treatments for Tunisian people

A doctor (L) administers Sanfutie, or Sanfu plaster, a centuries-old traditional Chinese medicine therapy, to a patient in Tunis, Tunisia, Aug. 14, 2026. The 30th Chinese medical team to Tunisia conducted Sanfutie treatments for the Tunisian people on Friday. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)
A doctor provides acupuncture treatment to a patient as a complement to Sanfutie, or Sanfu plaster, a centuries-old traditional Chinese medicine therapy, in Tunis, Tunisia, Aug. 14, 2026. The 30th Chinese medical team to Tunisia conducted Sanfutie treatments for the Tunisian people on Friday. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)
A doctor administers Sanfutie, or Sanfu plaster, a centuries-old traditional Chinese medicine therapy, to a patient in Tunis, Tunisia, Aug. 14, 2026. The 30th Chinese medical team to Tunisia conducted Sanfutie treatments for the Tunisian people on Friday. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)