In pics: aquarium at uShaka Marine World in Durban, South Africa

People visit the aquarium at uShaka Marine World in Durban, South Africa, Aug. 16, 2026. Located in Durban, uShaka Marine World is a marine theme park featuring a shipwreck-themed aquarium, marine life exhibits and water attractions. (Xinhua/Chen Wei)
People visit the aquarium at uShaka Marine World in Durban, South Africa, Aug. 16, 2026. Located in Durban, uShaka Marine World is a marine theme park featuring a shipwreck-themed aquarium, marine life exhibits and water attractions. (Xinhua/Chen Wei)
An aerial drone photo taken on Aug. 16, 2026 shows an exterior view of the aquarium at uShaka Marine World in Durban, South Africa. Located in Durban, uShaka Marine World is a marine theme park featuring a shipwreck-themed aquarium, marine life exhibits and water attractions. (Xinhua/Chen Wei)
A tourist visits the aquarium at uShaka Marine World in Durban, South Africa, Aug. 16, 2026. Located in Durban, uShaka Marine World is a marine theme park featuring a shipwreck-themed aquarium, marine life exhibits and water attractions. (Xinhua/Chen Wei)