Death toll from E. Indonesia earthquake rises to 68

Health workers treat a patient at an emergency tent outside Komodo Regional Hospital, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, Aug. 17, 2026. The death toll from a 7.7-magnitude earthquake that struck Indonesia's East Nusa Tenggara (NTT) province has risen to 68, the National Disaster Management Agency (BNPB) said Monday. (Indonesia's Ministry of Health/Handout via Xinhua)The death toll from a 7.7-magnitude earthquake that struck Indonesia's East Nusa Tenggara (NTT) province has risen to 68, the National Disaster Management Agency (BNPB) said Monday.
A health worker treats a patient at an emergency tent outside Komodo Regional Hospital, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, Aug. 17, 2026. The death toll from a 7.7-magnitude earthquake that struck Indonesia's East Nusa Tenggara (NTT) province has risen to 68, the National Disaster Management Agency (BNPB) said Monday. (Indonesia's Ministry of Health/Handout via Xinhua)
Patients and their relatives rest at an emergency tent outside Komodo Regional Hospital, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, Aug. 17, 2026. The death toll from a 7.7-magnitude earthquake that struck Indonesia's East Nusa Tenggara (NTT) province has risen to 68, the National Disaster Management Agency (BNPB) said Monday. (Indonesia's Ministry of Health/Handout via Xinhua)
Patients and their relatives rest at an emergency tent outside Komodo Regional Hospital, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, Aug. 17, 2026. The death toll from a 7.7-magnitude earthquake that struck Indonesia's East Nusa Tenggara (NTT) province has risen to 68, the National Disaster Management Agency (BNPB) said Monday. (Indonesia's Ministry of Health/Handout via Xinhua)