S. Korea's Everland theme park releases photos of female cub born to giant panda Ai Bao

This photo released by the Everland theme park on Aug. 18, 2026 shows a female cub born to giant panda Ai Bao in South Korea. Ai Bao, a female giant panda on loan from China, gave birth to a female cub on June 3. The giant panda pair Ai Bao and Le Bao arrived in South Korea in 2016 and have since lived at Panda World at Everland, located in Gyeonggi Province. (Everland/Handout via Xinhua)
This photo released by the Everland theme park on Aug. 18, 2026 shows a female cub born to giant panda Ai Bao in South Korea. Ai Bao, a female giant panda on loan from China, gave birth to a female cub on June 3. The giant panda pair Ai Bao and Le Bao arrived in South Korea in 2016 and have since lived at Panda World at Everland, located in Gyeonggi Province. (Everland/Handout via Xinhua)
This photo released by the Everland theme park on Aug. 18, 2026 shows a female cub born to giant panda Ai Bao in South Korea. Ai Bao, a female giant panda on loan from China, gave birth to a female cub on June 3. The giant panda pair Ai Bao and Le Bao arrived in South Korea in 2016 and have since lived at Panda World at Everland, located in Gyeonggi Province. (Everland/Handout via Xinhua)