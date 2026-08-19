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Beijing E-Town boosts emerging and forward-looking industries
By Xinhua Published: Aug 19, 2026 01:08 PM
A dexterous hand plays rock-paper-scissors with a visitor at the Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics in Beijing, capital of China, July 1, 2026. The Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, has managed to cultivate and strengthen a modern system of emerging and forward-looking industries. (Photo by Ma Zihan/Xinhua)

A dexterous hand plays "rock-paper-scissors" with a visitor at the Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics in Beijing, capital of China, July 1, 2026. The Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, has managed to cultivate and strengthen a modern system of emerging and forward-looking industries. (Photo by Ma Zihan/Xinhua)


This photo taken on July 1, 2026 shows a soil sensor developed by a tech company in Beijing E-Town of Beijing, capital of China. The Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, has managed to cultivate and strengthen a modern system of emerging and forward-looking industries. (Photo by Ma Zihan/Xinhua)

This photo taken on July 1, 2026 shows a soil sensor developed by a tech company in Beijing E-Town of Beijing, capital of China. The Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, has managed to cultivate and strengthen a modern system of emerging and forward-looking industries. (Photo by Ma Zihan/Xinhua)



A sorting robot of UBTECH autonomously changes its own battery at Robot Mall, a robot 4S showroom, in Beijing, capital of China, July 1, 2026. The Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, has managed to cultivate and strengthen a modern system of emerging and forward-looking industries. (Photo by Ma Zihan/Xinhua)

A sorting robot of UBTECH autonomously changes its own battery at Robot Mall, a robot 4S showroom, in Beijing, capital of China, July 1, 2026. The Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, has managed to cultivate and strengthen a modern system of emerging and forward-looking industries. (Photo by Ma Zihan/Xinhua)



The humanoid robot Tiangong 3.0 dances at the Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics in Beijing, capital of China, July 1, 2026. The Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, has managed to cultivate and strengthen a modern system of emerging and forward-looking industries. (Photo by Ma Zihan/Xinhua)

The humanoid robot Tiangong 3.0 dances at the Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics in Beijing, capital of China, July 1, 2026. The Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, has managed to cultivate and strengthen a modern system of emerging and forward-looking industries. (Photo by Ma Zihan/Xinhua)