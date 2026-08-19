People visit Beni Add caves in Tlemcen, Algeria

People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)
People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)
People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)
People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)