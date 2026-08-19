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People visit Beni Add caves in Tlemcen, Algeria
By Xinhua Published: Aug 19, 2026 01:09 PM
People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)

People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)


People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)

People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)



People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)

People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)



People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)

People visit the Beni Add caves in Tlemcen, Algeria, Aug. 17, 2026. The main gallery of Beni Add caves extend over 700 meters, with a depth reaching 57 meters, and are home to stalactites and stalagmites of varied shape. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)