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A glimpse of sika deer in Heilongjiang's nature reserve
By Xinhua Published: Aug 20, 2026 02:30 PM
Sika deer are pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

Sika deer are pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)


Sika deer are pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)

Sika deer are pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)



A sika deer fawn is pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 18, 2026. (Photo by Lyu Shuxin/Xinhua)

A sika deer fawn is pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 18, 2026. (Photo by Lyu Shuxin/Xinhua)



A sika deer is pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Liu Wanping/Xinhua)

A sika deer is pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Liu Wanping/Xinhua)