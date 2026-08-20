A glimpse of sika deer in Heilongjiang's nature reserve

Sika deer are pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
Sika deer are pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Wang Yonggang/Xinhua)
A sika deer fawn is pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 18, 2026. (Photo by Lyu Shuxin/Xinhua)
A sika deer is pictured at the Xiandongshan sika deer national nature reserve in Qiqihar, northeast China's Heilongjiang Province, Aug. 19, 2026. (Photo by Liu Wanping/Xinhua)