Aerial view of Danjiangkou Reservoir in Nanyang, China's Henan

An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of a grand bridge at the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of a grand bridge at the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)