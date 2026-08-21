PHOTO / CHINA
Aerial view of Danjiangkou Reservoir in Nanyang, China's Henan
By Xinhua Published: Aug 21, 2026 09:22 AM
An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)


An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of a grand bridge at the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of a grand bridge at the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)



An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)



An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of a grand bridge at the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows a view of a grand bridge at the Danjiangkou Reservoir in Nanyang, central China's Henan Province. (Photo by Kong Weijia/Xinhua)