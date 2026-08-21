28th Pet Fair Asia held in Shanghai

Visitors look at a pet bathing scenario at the 28th Pet Fair Asia in east China's Shanghai, Aug. 20, 2026. Held from Aug. 19 to Aug. 23, the pet fair has attracted over 2,600 exhibitors. (Xinhua/Wang Xiang)
This photo taken on Aug. 20, 2026 shows a scene at a booth for pet hair dryer at the 28th Pet Fair Asia in east China's Shanghai. Held from Aug. 19 to Aug. 23, the pet fair has attracted over 2,600 exhibitors. (Xinhua/Wang Xiang)
A cat rests on a cat tree at the 28th Pet Fair Asia in east China's Shanghai, Aug. 20, 2026. Held from Aug. 19 to Aug. 23, the pet fair has attracted over 2,600 exhibitors. (Xinhua/Wang Xiang)
A smart cat litter box is seen at the 28th Pet Fair Asia in east China's Shanghai, Aug. 20, 2026. Held from Aug. 19 to Aug. 23, the pet fair has attracted over 2,600 exhibitors. (Xinhua/Wang Xiang)