13 killed, dozens injured in Russian strikes on Kiev region

People evacuate from a building damaged in a Russian overnight missile and drone attack in Kiev, Ukraine, Aug. 20, 2026. A Russian overnight missile and drone attack hits Kiev, Ukraine, on August 20, 2026. (Photo by Peter Druk/Xinhua)At least 13 people were killed and dozens injured in Kiev and the surrounding region after a Russian overnight missile and drone attack, local authorities said Thursday.
Photo taken on Aug. 20, 2026 shows vehicles damaged in a Russian overnight missile and drone attack in Kiev, Ukraine. A Russian overnight missile and drone attack hits Kiev, Ukraine, on August 20, 2026. (Photo by Peter Druk/Xinhua)
A rescuer helps a woman evacuate from a building damaged in a Russian overnight missile and drone attack in Kiev, Ukraine, Aug. 20, 2026. A Russian overnight missile and drone attack hits Kiev, Ukraine, on August 20, 2026. (Photo by Peter Druk/Xinhua)
Photo taken on Aug. 20, 2026 shows vehicles damaged in a Russian overnight missile and drone attack in Kiev, Ukraine. A Russian overnight missile and drone attack hits Kiev, Ukraine, on August 20, 2026. (Photo by Peter Druk/Xinhua)