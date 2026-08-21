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View of rice fields at Haolibao Town in China's Inner Mongolia
By Xinhua Published: Aug 21, 2026 10:19 AM
An aerial panoramic photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice fields at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)

An aerial panoramic photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice fields at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)


This photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice ears at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)

This photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice ears at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)



A farmer weeds in a rice field at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 20, 2026. (Xinhua/Bei He)

A farmer weeds in a rice field at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 20, 2026. (Xinhua/Bei He)



An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice fields at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)

An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice fields at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)