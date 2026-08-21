View of rice fields at Haolibao Town in China's Inner Mongolia

An aerial panoramic photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice fields at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
This photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice ears at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
A farmer weeds in a rice field at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 20, 2026. (Xinhua/Bei He)
An aerial drone photo taken on Aug. 20, 2026 shows rice fields at Haolibao Town in Jalaid Banner of Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)