Canada announces counter-tariffs on over 700 US goods

Wood logs are pictured floating in the Fraser River in Vancouver, British Columbia, Canada, Aug. 25, 2026. The Canadian federal government on Tuesday announced retaliatory tariffs on over 700 U.S. goods valued at 27.6 billion Canadian dollars (about 20 billion U.S. dollars), alongside a 7.5-billion-Canadian-dollar assistance package for domestic businesses and workers. (Photo by Liang Sen/Xinhua)The Canadian federal government on Tuesday announced retaliatory tariffs on over 700 U.S. goods valued at 27.6 billion Canadian dollars (about 20 billion U.S. dollars), alongside a 7.5-billion-Canadian-dollar assistance package for domestic businesses and workers.
People shop for home appliances at a retail store in Vancouver, British Columbia, Canada, Aug. 25, 2026. The Canadian federal government on Tuesday announced retaliatory tariffs on over 700 U.S. goods valued at 27.6 billion Canadian dollars (about 20 billion U.S. dollars), alongside a 7.5-billion-Canadian-dollar assistance package for domestic businesses and workers. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Cargo containers are stacked at a container terminal at the Port of Vancouver in Vancouver, British Columbia, Canada, Aug. 25, 2026. The Canadian federal government on Tuesday announced retaliatory tariffs on over 700 U.S. goods valued at 27.6 billion Canadian dollars (about 20 billion U.S. dollars), alongside a 7.5-billion-Canadian-dollar assistance package for domestic businesses and workers. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A customer shops for painting supplies at a hardware store in Vancouver, British Columbia, Canada, Aug. 25, 2026. The Canadian federal government on Tuesday announced retaliatory tariffs on over 700 U.S. goods valued at 27.6 billion Canadian dollars (about 20 billion U.S. dollars), alongside a 7.5-billion-Canadian-dollar assistance package for domestic businesses and workers. (Photo by Liang Sen/Xinhua)