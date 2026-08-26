Palestinian martyrs' memorial damaged by Israeli settlers' attack in Nablus

A Palestinian inspects a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)
A Palestinian inspects a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Palestinians inspect a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)