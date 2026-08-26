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Palestinian martyrs' memorial damaged by Israeli settlers' attack in Nablus
By Xinhua Published: Aug 26, 2026 09:32 AM
A Palestinian inspects a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)

A Palestinian inspects a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)


A Palestinian inspects a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)

A Palestinian inspects a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)



Palestinians inspect a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Palestinians inspect a Palestinian martyrs' memorial damaged by an Israeli settlers' attack, in Madma village in the West Bank city of Nablus, on Aug. 25, 2026. (Photo by Nidal Eshtayeh/Xinhua)