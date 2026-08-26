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Soldier's Day ceremony held in Brasilia, Brazil
By Xinhua Published: Aug 26, 2026 09:39 AM
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva attends the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva attends the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)


Army soldiers perform during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)

Army soldiers perform during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)



A female army soldier performs during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)

A female army soldier performs during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)



Army soldiers perform during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)

Army soldiers perform during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)