Soldier's Day ceremony held in Brasilia, Brazil

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva attends the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)
Army soldiers perform during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)
A female army soldier performs during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)
Army soldiers perform during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil, on August 25, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua)