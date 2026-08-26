Dancers perform traditional Egyptian folk dance during 2nd Heritage Revival Week in Cairo

A dancer performs Tanoura, a traditional Egyptian folk dance, during the second edition of Heritage Revival Week in Cairo, Egypt, Aug. 25, 2026. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
Dancers perform Tanoura, a traditional Egyptian folk dance, during the second edition of Heritage Revival Week in Cairo, Egypt, Aug. 25, 2026. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
Dancers perform Tanoura, a traditional Egyptian folk dance, during the second edition of Heritage Revival Week in Cairo, Egypt, Aug. 25, 2026. (Xinhua/Ahmed Gomaa)
A dancer performs Tanoura, a traditional Egyptian folk dance, during the second edition of Heritage Revival Week in Cairo, Egypt, Aug. 25, 2026. (Xinhua/Ahmed Gomaa)