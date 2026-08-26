Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn Edition kicks off in E China

Visitors are seen during Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn Edition in east China's Shanghai, Aug. 25, 2026. The trade fair kicked off here on Tuesday. (Xinhua/Fang Zhe)

Visitors are seen during Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn Edition in east China's Shanghai, Aug. 25, 2026. The trade fair kicked off here on Tuesday. (Xinhua/Fang Zhe)

A staff member (R) communicates with a visitor during Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn Edition in east China's Shanghai, Aug. 25, 2026. The trade fair kicked off here on Tuesday. (Xinhua/Fang Zhe)

Exhibitors communicate during Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn Edition in east China's Shanghai, Aug. 25, 2026. The trade fair kicked off here on Tuesday. (Xinhua/Fang Zhe)