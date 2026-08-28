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Power failure suspends rail traffic at Paris' Montparnasse railway station
By Xinhua Published: Aug 28, 2026 08:31 AM
Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)

Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)


Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)

Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)



Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)

Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)



Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)

Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)