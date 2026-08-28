Power failure suspends rail traffic at Paris' Montparnasse railway station

Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)
Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)
Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)
Passengers are pictured at Montparnasse railway station in Paris, France, Aug. 27, 2026. Rail traffic at Montparnasse railway station in Paris was temporarily suspended on Thursday due to a failure in the electrical system. (Xinhua/Wu Huiwo)