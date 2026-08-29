People visit immersive digital exhibition in Indonesia

People visit an immersive digital exhibition in Surabaya, East Java Province, Indonesia, Aug. 27, 2026. (Photo by Sahlan Kurniawan/Xinhua)
People visit an immersive digital exhibition in Surabaya, East Java Province, Indonesia, Aug. 27, 2026. (Photo by Sahlan Kurniawan/Xinhua)
People visit an immersive digital exhibition in Surabaya, East Java Province, Indonesia, Aug. 27, 2026. (Photo by Sahlan Kurniawan/Xinhua)
People visit an immersive digital exhibition in Surabaya, East Java Province, Indonesia, Aug. 27, 2026. (Photo by Sahlan Kurniawan/Xinhua)