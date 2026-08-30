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Riga International Kite Festival celebrated in Latvia
By Xinhua Published: Aug 30, 2026 07:48 AM
People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)

People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)


People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)

People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)


People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)

People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)


A Chinese Loong kite flies during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)

A Chinese "Loong" kite flies during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)