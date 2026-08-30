Riga International Kite Festival celebrated in Latvia

People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)
People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)
People fly kites during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)
A Chinese "Loong" kite flies during the Riga International Kite Festival in Riga, Latvia, Aug. 29, 2026. (Photo by Edijs Palens/Xinhua)