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In pics: Bucharest International Air Show 2026
By Xinhua Published: Aug 30, 2026 09:43 AM
A Romanian parachutist flies with a large national flag during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)

A Romanian parachutist flies with a large national flag during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)


The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)

The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)


The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)

The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)


The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)

The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)