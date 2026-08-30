In pics: Bucharest International Air Show 2026

A Romanian parachutist flies with a large national flag during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)
The Italian aerobatic squad Frecce Tricolori performs during the Bucharest International Air Show 2026 in Bucharest, Romania, on Aug. 28, 2026. (Photo by Cristian Cristel/Xinhua)